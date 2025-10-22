В двух районах Киева света не будет до 20:00

Время начала - 07:54, сообщает украинский "24-й канал"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в Святошинском и Печерском районах Киева будет отсутствовать в течение 12 часов, ориентировочно до 20:00. Об этом сообщает украинский "24-й канал" со ссылкой на оповещения энергетического холдинга ДТЭК в украинской столице.

"Экстренные отключения. Время начала - 07:54. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения - 20:00", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве произошли взрывы.