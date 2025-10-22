В курском приграничье при ударе дрона ВСУ по трактору пострадали два человека

Пострадавших доставили в больницу

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили минно-взрывную и черепно-мозговую травмы в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по трактору на автомобильной дороге в приграничном Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вражеский беспилотник нанес удар по трактору, который ехал по автомобильной дороге Гирьи-Песчаное Беловского района. Ранены два человека - 40-летние мужчина и женщина. У них минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.