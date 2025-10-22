В Белграде у здания парламента произошла стрельба

Один человек получил ранения

БЕЛГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед зданием парламента Сербии в Белграде, сообщает издание Kurir.

По данным газеты, 70-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил и ранил 57-летнего мужчину в бедро, после чего поджег одну из палаток сторонников президента Сербии Александара Вучича, установленных перед парламентом, и бросил в огонь несколько патронов. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел на площади перед зданием парламента. После сообщений о пожаре на место прибыли полиция, пожарные и прокурор Высшей прокуратуры Белграда. Территория оцеплена, продолжается тушение возгорания и следственные действия.

Как сообщает издание, президент Сербии Александар Вучич выступит со срочным обращением в 13:00 (14:00 мск) в связи с произошедшим инцидентом у стен парламента.

По неофициальным сведениям, стрелявший мог целиться в газовый баллон, находившийся возле одной из палаток, установленных на площади перед зданием национального парламента. Очевидцы сообщили изданию Kurir, что услышали громкий хлопок, после чего началась паника, а затем появился дым. Полиция оперативно обезвредила и задержала подозреваемого. На месте происшествия видны следы крови, территория полностью заблокирована для прохожих.