В Мелитополе при пожаре в частном доме пострадали трое детей

Женщину и детей госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Три ребенка и пожилая женщина пострадали во время пожара в частном доме в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Запорожской области.

"Дети 10, 4 и 3 лет находились в доме с бабушкой. Старшая сестра попыталась самостоятельно растопить печь, в результате чего огонь перешел на диван. К счастью, дети успели выбежать из горящего дома и обратиться за помощью к соседям. Проявив мужество и самоотверженность, житель соседнего дома зашел в задымленное помещение и вынес пожилую женщину", - говорится в сообщении.

Женщина и трое детей госпитализированы. Огонь был ликвидирован спасателями на площади 20 кв. м.