В Тульской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

ТУЛА, 22 октября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Миляев.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие. Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в регионе около 01:30 мск, об ее отмене Миляев сообщил в 06:32 мск.