Число пострадавших в пожаре под Красноярском увеличилось до двух

Госпитализация им не потребовалась

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в крупном пожаре в парк-отеле в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Ранее МЧС РФ сообщало об одном пострадавшем.

"Незначительные ожоги у двух пострадавших, госпитализация не потребовалась", - сообщил собеседник агентства.

Парк-отель в Емельяновском районе Красноярского края загорелся 22 октября. Площадь пожара составила 900 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. По данным регионального главка МЧС, на месте работают 24 специалиста и 6 единиц техники. Пожар локализован. По информации прокуратуры, по предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.