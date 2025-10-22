У Нячанга на берег вытащили тонувшего в море россиянина

Туриста доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи

ХАНОЙ, 22 октября. /ТАСС/. Российского туриста, начавшего тонуть в море у берегов курортного города Нячанг, вытащили на берег вьетнамские спасатели. Об этом сообщил местный новостной портал Khanh Hoa online.

Инцидент произошел в среду в районе городского пляжа на улице Чанфу. 50-летний россиянин, несмотря на большие волны, рискнул зайти в воду, его унесло на глубину, он захлебнулся и начал тонуть. Его друзья и спасательная команда оперативно отреагировали и доставили пострадавшего на берег. После реанимационных мероприятий турист постепенно пришел в сознание, у него восстановилось сердцебиение и дыхание, и его незамедлительно доставили в местную больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

По информации спасательной службы, в последние дни из-за воздействия тайфуна "Фэншэнь" в прибрежной зоне Нячанга наблюдаются большие волны, сильный ветер и неспокойное море, что создает потенциальные риски для безопасности людей во время купания. Городские власти рекомендовали жителям и туристам не купаться при таких опасных погодных условиях, строго следовать инструкциям спасательной службы для обеспечения своей безопасности.

На прошлой неделе 24-летнего молдавского туриста, плававшего с друзьями около городского пляжа Нячанга, неожиданно поднявшиеся из-за сильного ветра волны унесли далеко от берега. Друзья попытались помочь ему выбраться, однако их попытки оказались безуспешными и пришлось звать на помощь дежуривших на берегу спасателей, которым удалось вытащить гражданина Молдавии из воды и благополучно доставить на берег.

Расположенный в провинции Кханьхоа приморский город Нячанг относится к числу самых популярных вьетнамских курортов. За восемь месяцев 2025 года эта провинция приняла свыше 279 тыс. гостей из России, что почти на 295% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В настоящее время каждую неделю более 30 регулярных и чартерных авиарейсов соединяют российские города с аэропортом Камрань в Кханьхоа.