В Киеве повреждена критическая инфраструктура

Часть домов осталась без горячей воды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Киеве, часть домов в семи районах столицы осталась без горячей воды. Об этом сообщили в столичной городской госадминистрации.

"Часть домов Киева временно без горячей воды", - говорится в Telegram-канале мэрии. В частности, вода отсутствует в домах в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

В мэрии при этом не уточняют тип поврежденных объектов. Отмечается лишь, что из-за повреждений "частично нарушен технологический процесс работы оборудования".

В ночь на 22 октября на Украине объявлялась воздушная тревога, в ряде областей страны прогремели взрывы, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры. Утром Минэнерго объявило о введении экстренных отключений света в большинстве регионов, а также в Киеве. Из-за проблем в электросетях в столице было приостановлено движение части трамваев и троллейбусов. Энергетический холдинг ДТЭК в свою очередь сообщил, что в двух районах Киева света не будет в течение 12 часов.