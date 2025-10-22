В парк-отеле в Красноярском крае потушили пожар

Сгорели три корпуса гостиницы

Редакция сайта ТАСС

© МЧС России/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в парк-отеле в Красноярском крае, где сгорели три деревянных корпуса, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в Красноярском крае полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ведомстве сообщали о ликвидации открытого горения. Пожарные отстояли от огня восемь корпусов и оказали помощь в эвакуации имущества постояльцев.

Возгорание произошло в парк-отеле около поселка Емельяново. Огонь охватил три деревянных корпуса, площадь пожара достигла 900 кв. м. Пострадали двое работников отеля, у них ожоги. Эвакуированы 90 человек. Причиной пожара стала аварийная работа электрики.

В новость внесены изменения (14:22 мск) - добавлена информация о полной ликвидации возгорания.