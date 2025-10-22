Реклама на ТАСС
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека

В числе пострадавших есть ребенок
11:03

БЕЛГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Водитель и девятилетний ребенок пострадали от атак БПЛА Вооруженных сил Украины в Грайворонском округе Белгородской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Девятилетняя девочка пострадала вчера в результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая. Сегодня родители привезли ее в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги. В селе Головчино от удара дрона по спецтехнике ранен водитель", - написали в оперштабе, добавив, что мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой доставлен в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования. 

