Экс-мэр Салавата получил три года колонии за превышение полномочий

Также мужчину лишили права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года шесть месяцев

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Стерлитамакский городской суд отправил в колонию на три года бывшего мэра Салавата за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы администрации городского округа города Салават. Он признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. Мужчина взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля по октябрь 2020 года чиновник без проведения конкурса обеспечил заключение с обществом с ограниченной ответственностью "АСТ" концессионного соглашения для передачи в пользу указанной организации электрических сетей, составляющих систему электросетевого хозяйства Салавата. Сети находились в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия "Электрические сети" Салавата. Кроме того, в обход процедуры согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом он организовал его незаконное изъятие у предприятия и передачу коммерческой фирме.