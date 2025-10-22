В Петербурге осудили фигурантов дела о хищении средств Минобороны

Осужденные обвиняются в многомиллионных хищениях при строительстве подводных лодок на АО "Адмиралтейские верфи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил приговоры в отношении фигурантов дела о многомиллионных хищениях средств Министерства обороны РФ при строительстве подводных лодок на АО "Адмиралтейские верфи". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание: Емельченкову - 2 года 5 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Судом зачтен срок меры пресечения, в связи с чем наказание в виде лишения свободы считается отбытым. Байкову - 2 года в ИК общего режима со штрафом 700 тыс. рублей. Судом зачтен срок меры пресечения, в связи с чем наказание в виде лишения свободы считается отбытым", - говорится в сообщении.

Гражданский иск МО РФ удовлетворен частично, с Емельченкова взыскано 332 млн рублей. Также в пользу Минобороны с фигурантов солидарно взыскано 345 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе, акционер и финансовый директор АО "НовИТ ПРО" Пшеничный, начальник инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" Емельченков, акционер и генеральный директор АО "НовИТ ПРО" Петров, главный инженер (в промышленности) АО "Адмиралтейские верфи" Байков и другие неустановленные лица создали ОПГ. С мая 2012 года по январь 2018-го фигуранты похитили бюджетные средства Минобороны по государственному оборонному заказу по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636. Сумма составила не менее 368 млн рублей.

Кроме того, с июля 2013 года по февраль 2016 года Байков, Емельченков, Пшеничный, Петров и неустановленные лица скрыли отсутствие намерений выполнять предусмотренные госконтрактом работы в части разработки трехмерной модели корпуса общесудовых систем и оборудования заказа проекта 677. Фигуранты путем обмана организовали проведение контролируемой закупочной процедуры, обеспечили признание ее несостоявшейся и последующее заключение с АО "НовИТ ПРО" договора, как с единственным соответствующим участником. После этого они предоставили в АО "Адмиралтейские верфи" счет, на основании которого незаконно получили на счет АО "НовИТ ПРО" в качестве авансового платежа более 460 млн рублей, предварительно полученные верфями от МО РФ, которые похитили.

Суд признал Андрея Петрова виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в 2023 году. Тогда суд назначил по совокупности 3,5 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в сфере оборонно-промышленного комплекса, сроком на 3 года. Тогда же суд удовлетворил иск и взыскал с Петрова в пользу МО РФ 460 млн рублей. Емельченков и Байков вину не признали. Сторона защиты в интересах Пшеничного просила его оправдать. В отношении Валерия Пшеничного уголовное дело прекращено в связи со смертью.