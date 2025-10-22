В Ижевске арестовали адвоката по обвинению в терроризме

Он предоставлял секретную информацию о деятельности силовых ведомств представителям запрещенной в России организации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Ижевска арестовал местного адвоката, которого обвиняют в совершении террористического преступления. Фигурант предоставлял секретную информацию о деятельности силовых ведомств представителям запрещенной в РФ организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката <…>, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). <…> Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2025 году содействовал запрещенной в России террористической организации, предоставляя информацию о деятельности правоохранительных органов и Министерства обороны РФ на территории Удмуртии. Противоправную деятельность фигуранта выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по республике.