В центре Петербурга столкнулись восемь машин

В аварии пострадала женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись восемь автомобилей.

По предварительным данным, в аварии пострадала пассажирка одной из машин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Сегодня около 14:05 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, находившаяся в одном из автомобилей", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и спасатели.

Как предварительно установили полицейские, авария произошла по вине водителя автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.