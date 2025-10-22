VnExpress: авиакомпании Вьетнама отменили многие рейсы из-за тайфуна "Фэншэнь"

Национальному авиаперевозчику Vietnam Airlines пришлось скорректировать график прибытий и отправлений

ХАНОЙ, 22 октября. /ТАСС/. Вьетнамские авиакомпании были вынуждены отменить и перенести многие запланированные внутренние рейсы из-за приближения к центральной части страны тайфуна "Фэншэнь". Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

По его данным, из-за сильного дождя национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines был вынужден скорректировать график многих прибытий и отправлений. Рейсы между Ханоем и центральным городом Хюэ вылетели на два часа раньше первоначального расписания, рейсы между Ханоем и Данангом, а также между Хошимином и Данангом также были перенесены на более ранее время из-за непогоды. Несколько запланированных на 22 октября рейсов между Хошимином и Хюэ были перенесены на утро 23 октября.

Как сообщили во вьетнамском Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования, тропический шторм "Фэншэнь", ставший двенадцатым в этом году тайфуном, вошедшим в акваторию Восточного (Южно-Китайского) моря, вызовет проливные дожди во многих районах центральной части Вьетнама.