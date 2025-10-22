Вертолет с президентом Индии увяз в свежем асфальте

Драупади Мурму не пострадала

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 октября. /ТАСС/. Инцидент произошел с вертолетом, на борту которого находилась президент Индии Драупади Мурму, при посадке в южном индийском штате Керала. Об этом сообщила газета Hindu.

Во время визита главы государства в Кералу шасси ее вертолета увязли в асфальте, который был выстелен за несколько часов до ее прибытия и еще не успел застыть. Президент при посадке не пострадала и продолжила поездку на автомобиле.

Для извлечения шасси вертолета из асфальта на место ЧП прибыли спасательные службы. Власти индийского штата и служба президентского протокола проводят расследование инцидента.