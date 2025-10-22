Красный Крест передал Минздраву Газы тела 30 погибших палестинцев

По утверждению представителей министерства, на некоторых из них "были выявлены следы побоев, жестокого обращения и наручников"

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали министерству здравоохранения сектора Газа тела 30 палестинцев, погибших в период боевых столкновений в анклаве и до последнего времени удерживавшихся израильской стороной. Об этом говорится в специальном заявлении Минздрава.

"Министерство получило от МККК тела 30 палестинцев, переданных израильскими властями", - указывается в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время "число полученных [от Израиля] тел палестинцев достигло 195". Минздрав добавил, что специальные бригады "продолжают обследование тел, их идентификацию для дальнейшей выдачи их семьям погибших".

По утверждению представителей Минздрава Газы, в ходе медицинских процедур на некоторых телах "были выявлены следы побоев, жестокого обращения и наручников". Ведомство также сообщило, что пока были идентифицированы 57 тел, переданных израильской стороной.

"Тела 54 человек не были опознаны и были погребены на особом кладбище в центральной части сектора Газа", - говорится в заявлении Минздрава.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.