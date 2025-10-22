Экс-главврача Дагестана осудили за закупку неисправных аппаратов ИВЛ

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил экс-главврача республиканской больницы к четырем годам лишения свободы за приобретение неисправных аппаратов ИВЛ в период пандемии. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

"Экс-главврач республиканской больницы приговорена к 4 годам лишения свободы за приобретение неисправных аппаратов ИВЛ в период пандемии. Ей окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях на 2 года. Мерой пресечения до вступления приговора в законную силу для нее избрано заключение под стражу",- говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело связано с событиями марта 2020 года - в разгар пандемии COVID-19. Тогда руководитель медучреждения приняла и подписала акты о вводе в эксплуатацию восьми аппаратов искусственной вентиляции легких немецкого производства, заведомо зная об их некомплектности и непригодности для использования, что впоследствии было подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе экспертным заключением. В результате этих действий министерству здравоохранения республики был причинен материальный ущерб на 24 млн рублей. Эти средства были выделены бюджетом РФ на приобретение новых аппаратов ИВЛ, но на основании подписанных бывшим главным врачом республиканской больницы актов приемки перечислены поставщику непригодного оборудования.

"Кроме того, в самый острый период пандемии медицинские учреждения Дагестана лишились возможности получить новые, исправные аппараты ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Приобретенное оборудование было складировано и не использовалось.

Суд первой инстанции признал экс-главврача виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил ей условное наказание. Однако государственный обвинитель подал на приговор апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан в ходе апелляционного рассмотрения согласилась с доводами обвинения о несправедливости первоначального приговора. Коллегия переквалифицировала действия осужденной на статью о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), указав, что она существенно нарушила охраняемые законом интересы общества и государства, действовала из личной заинтересованности, повлекшей тяжкие последствия.