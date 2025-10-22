Экс-глава совета Плеса заявил, что прокуратура ошибочно назвала его чиновником

Алексей Шевцов также прокомментировал заявление прокурора о том, что он создавал преференции для своих предприятий общепита в бытность главой совета

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший председатель совета городского поселения Плес Алексей Шевцов (признан в РФ иноагентом), к которому прокуратура подала иск об изъятии имущества, заявил в суде, что надзорное ведомство допустило ошибку, назвав его муниципальным служащим. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Приволжского суда Ивановской области, где идет заседание по делу.

"Прокуратура допустила ошибку. Как следует из ее иска, я являлся муниципальным служащим, когда был председателем совета городского совета. На самом деле это не так - я занимал выборный пост на непостоянной основе и зарплату не получал", - сказал Шевцов во время выступления в суде.

По его словам, надзорное ведомство заблуждается из-за путаницы с уставом совета. "По уставу 2009 года, в отличие от его редакции 2005 года, председатель совета чиновником или госслужащим не является. Я был председателем именно тогда, когда действовала именно эта редакция", - сказал ответчик.

Шевцов также прокомментировал заявление прокурора о том, что он создавал преференции для своих предприятий общепита в бытность главой совета. "Преференции заключаются в том, что я изобрел и запатентовал пирожок "Уголок". Это привело к росту посещаемости моей кофейни", - сказал он.

По данным надзорного ведомства, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения - в 2010-2011 годах. В прокуратуре считают, что за это время Шевцов занимался предпринимательской деятельностью, а покровительство подконтрольным организациям позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания. На основании этого надзорное ведомство хочет обратить в доход РФ его имущество. Сам ответчик с этим не согласен.