На востоке Москвы двое в масках избили мужчину до смерти

Злоумышленники и собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали двоих подозреваемых в нападении на востоке Москвы на молодого человека, он был найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 21 октября. В полицию от граждан поступило сообщение о том, что в районе дома 38 по улице Уткина слышны крики. Очевидцы сообщили, что двое мужчин нанесли множественные телесные повреждения гражданину. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы территориального отдела полиции обнаружено тело гражданина 2000 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские установили, что двое злоумышленников приехали на место, где находился потерпевший, на электровелосипедах. Избив молодого человека, они скрылись. В момент нападения они были в масках. "Причиной противоправного поведения злоумышленников стали личные неприязненные отношения, возникшие ранее. В ходе дальнейшей работы оперативники, используя камеры наружного наблюдения, несмотря на средства маскировки, установили личности и задержали двоих подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения, которые доставлены в территориальный отдел полиции", - добавили в главке.

В настоящее время задержанные и собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.