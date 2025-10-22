Главу "Автодора" арестовали по обвинению в растрате
Редакция сайта ТАСС
13:51
обновлено 13:57
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал генерального директора строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина по обвинению в растрате. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 1 месяц 19 суток", - сообщили в суде.