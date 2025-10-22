Против депутата гордумы Батайска возбудили дело о растрате

По версии следствия, Олег Никитченко и его заместители незаконно присваивали себе деньги от арендаторов торговых мест, не проводя их в бухгалтерской отчетности

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о растрате в отношении депутата городской думы Батайска Ростовской области - директора центрального рынка города Олега Никитченко, а также двоих его подчиненных по делу о растрате при сдаче в аренду мест на муниципальном рынке. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

Ранее в правоохранительных органах региона ТАСС сообщали о том, что в отношении Никитченко и его заместителей возбуждено дело о растрате.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора открытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом , а также двух его подчиненных. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты получали деньги от арендаторов торговых мест, которые не проводили в бухгалтерской отчетности и незаконно присваивали себе.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.