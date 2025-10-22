В Белгородской области при атаке ВСУ тяжело ранен мирный житель

Ему оказывают помощь

БЕЛГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ноги в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Грайворона в Белгородской области. Пострадавшего перевели в реанимацию, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Город Грайворон дважды подвергся вражеским обстрелам. Мужчина получил тяжелые ранения. Пострадавшему с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги в отделении реанимации Грайворонской ЦРБ медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщили в оперштабе, добавив, что в результате одного из обстрелов Грайворон и село Новостроевка-Первая частично остаются без света, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

В Борисовском районе в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на объект инфраструктуры ряд населенных пунктов остается без электричества. В Белгородском районе при атаках БПЛА повреждено остекление в четырех квартирах многоквартирного дома. В Шебекинском округе при атаке беспилотника повреждены кровля, остекление и оборудование одного из объектов производственного предприятия. В Волоконовском районе при сбросе взрывного устройства с БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы в четырех частных домах.