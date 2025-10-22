Замначальника УФМС Башкирии подозревают в организации нелегальной миграции

По версии следствия, фигурант оказал содействие представителю коммерческого предприятия в продлении просроченных однократных рабочих виз

Редакция сайта ТАСС

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об организации нелегальной миграции возбуждено в Башкирии в отношении замначальника миграционного управления республики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовно дело в отношении заместителя начальника управления по вопросам миграции регионального МВД по подозрению в организации незаконной миграции, совершенной с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант оказал содействие представителю коммерческого предприятия в продлении просроченных однократных рабочих виз в отношении 17 иностранных граждан с выплатой минимальных штрафов и без привлечения к административной ответственности юридического лица работодателя, в результате в бюджет не уплачены штрафы на общую сумму не менее 6,8 млн рублей. В дальнейшем 11 иностранцам оформили новые многократные визы, а в отношении 6 иностранцев подозреваемый не принял мер к привлечению к ответственности, несмотря на то, что ходатайства о продлении срока пребывания на них не поступали.

Преступный факт выявлен в ходе совместной работы следователей СК с оперативниками ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД республики. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.