Защита экс-главы совета Плеса заявила об истекшем сроке давности по делу

Прокурор с этим заявлением не согласился

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Представитель экс-председателя совета городского поселения Плес Алексея Шевцова (признан в РФ иноагентом), к которому прокуратура подала иск об изъятии имущества, заявил, что надзорное ведомство пропустило сроки исковой давности по делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Приволжского суда Ивановской области, где идет заседание по делу.

"Из искового заявления следует, что исковые требования заявлены в связи с исполнением Шевцовым А. В. полномочий депутата и главы совета Плесского городского поселения в период с 2005 по 2015 годы, в связи с чем исковое заявление прокурора Ивановской области подано с нарушением срока исковой давности. Настоящим заявляем о пропуске прокуратурой Ивановской области срока исковой давности на предъявление искового заявления по настоящему делу", - сказал во время выступления в суде один из представителей Шевцова. Он добавил, что сроки давности составляют максимум 10 лет при всех возможных обстоятельствах, а события, на которые указывает в иске прокуратура, имели место 20 лет назад.

В свою очередь прокурор заявил, что в данном деле сроки давности не применяются, однако подробно свою позицию не раскрыл.

По данным надзорного ведомства, на протяжении 10 лет, до 2015 года, Шевцов был депутатом местного представительного органа, главой поселения - в 2010-2011 годах. В прокуратуре считают, что в этот период Шевцов занимался незаконной предпринимательской деятельностью, а покровительство подконтрольным организациям позволило ему монополизировать в Плесе рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания. На основании этого надзорное ведомство хочет обратить в доход РФ все его имущество в Ивановской области. Сам ответчик с этим не согласен.