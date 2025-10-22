Житель КЧР заплатит 12 млн рублей за ущерб водным биоресурсам в Приморье

Иск был подан в суд по месту регистрации фигуранта

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 22 октября. /ТАСС/. Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии взыскал с жителя республики свыше 12 млн рублей за ущерб, причиненный водным биоресурсам в Приморском крае, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Иск о взыскании причиненного государству ущерба был подан в суд по месту регистрации фигуранта.

"Суд, исследовав материалы дела и исковые требования военного прокурора 304-й военной прокуратуры гарнизона в защиту интересов Российской Федерации, взыскал в доход федерального бюджета ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, в размере свыше 12,084 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее жителя КЧР привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о рыболовстве в Приморском крае. В ходе судебного заседания установлено, что он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа более 225 тыс. рублей за перегрузку и хранение 267 особей камчатского краба и 865 особей краба-стригуна опилио, законность происхождения которых не подтверждена, отметили в пресс-службе.