Экс-судью Новосибирска приговорили к принудительным работам за мошенничество

Речь идет о Елене Мазаловой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы приговорил бывшую судью Новосибирска Елену Мазалову к принудительным работам по делу о мошенничестве на 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Хорошевского районного суда Москвы Мазалова Елена Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с исполнением служебного положения), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Суд заменил назначенное наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 год с удержанием из заработной платы осужденной 10% в доход государства", - сказали в пресс-службе.

Гражданский иск потерпевшего судом удовлетворен частично.

Суд установил, что Мазалова, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, убедила потерпевшего передать ей денежные средства в качестве займа в размере более 500 тыс. рублей, в действительности не намереваясь их возвращать.