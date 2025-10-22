Жителя Ставрополья приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Он передал СБУ данные о воинских частях, правоохранительных органах и предприятиях химической промышленности

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Буденновска за государственную измену. Мужчина передал СБУ данные о воинских частях, правоохранительных органах и предприятиях химпрома, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Ставропольский краевой суд приговорил Шевченко Н. А. к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления ФСБ установили, что житель Ставрополья по заданию сотрудника СБУ собрал и передал ему информацию о расположенных на территории Буденновского округа воинских частях, правоохранительных органах и предприятии химической промышленности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Приговор в законную силу не вступил.