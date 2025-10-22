В Кирове задержали мужчину за финансирование запрещенной украинской организации

Он осуществил перевод денежных средств на общую сумму более 3,8 млн рублей

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Мужчину задержали в Кирове за финансирование запрещенной украинской организации, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Кировчанин задержан за финансирование запрещенной украинской организации. Следственным отделением УФСБ России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, кировчанин осуществил перевод денежных средств на общую сумму более 3,8 млн рублей украинской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. За совершение такого преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.