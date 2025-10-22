ФБК просят признать террористической организацией

Суд рассмотрит иск 27 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд признать "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ) террористической организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк.") террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября", - сказали в пресс-службе, отметив, что заседание суда пройдет в закрытом режиме.

Мосгорсуд летом 2021 года признал "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.

В том иске прокуратуры было сказано, что все перечисленные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Согласно документу, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции.​​​​​​