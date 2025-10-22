Под Орлом при столкновении двух машин погиб один человек

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 22 октября. /ТАСС/. В Свердловском районе Орловской области один человек погиб, еще двое госпитализированы в результате ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пресс-службе сообщили, что авария произошла днем 22 октября на 34-м километре дороги Р-119 Орел - Тамбов. По предварительным данным, водитель Audi 2001 года рождения двигался со стороны Орла в направлении Тамбова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW под управлением водителя 1980 года рождения.

"В результате ДТП пассажир Audi - мужчина 2007 года рождения - скончался на месте ДТП. Водитель этой же машины доставлен в медучреждение, госпитализирован. Также госпитализирована пассажирка BMW 1979 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.