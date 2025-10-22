В Саратовской области подросток на питбайке насмерть сбил пешехода

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетний на питбайке сбил насмерть пешехода в Саратовской области, молодой человек госпитализирован. Об этом сообщает прокуратура региона.

"По предварительным данным, 22 октября несовершеннолетний, управляя питбайком в селе Барки Балашовского муниципального района [Саратовской области], допустил столкновение с гражданином, который получил несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подросток с травмами доставлен в районную больницу.

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, а также оценит ход профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.