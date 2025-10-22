В Брянской области при атаке ВСУ погиб человек

Еще один ранен

БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, в результате один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Очередной подлый удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по мирным жителям села Андрейковичи Погарского района. В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Еще один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего, пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления. Богомаз также добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям пострадавших будет оказана.