СК Армении возбудил дела в отношении 29 лиц за участие в беспорядках в Гюмри

В ходе предварительного расследования уголовного дела были задержаны 37 человек, рассказали в Следственном комитете республики

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении задержал 37 человек по делу о массовых беспорядках на акции в Гюмри, в отношении 29 возбуждено публичное уголовное преследование.

В Следственном комитете Армении указали, что задержания произошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту участия в массовых беспорядках и призыва к ним, воспрепятствования осуществлению правосудия в связи с событиями, произошедшими 20 октября у здания мэрии Гюмри при попытке задержания главы города Вардана Гукасяна за взяточничество.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела были задержаны 37 человек. В отношении 29 лиц, участвовавших в массовых беспорядках в Гюмри, возбуждено публичное уголовное преследование", - сообщили в пресс-службе Следкома.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет страны сообщил о задержании 8 лиц, в том числе и главы муниципалитета Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Последний решением суда арестован на 2 месяца. Несколько тысяч граждан пришли к муниципалитету, чтобы попытаться воспрепятствовать задержанию главы города. Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который указывал на необходимость "решения этого вопроса".