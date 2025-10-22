В Тбилиси за потасовку с полицией задержали 20 человек

По данным МВД республики, еще одна женщина задержана за совершение уголовного преступления

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии за потасовку с полицией в Тбилиси у здания парламента задержали 20 человек в административном порядке. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.

По данным МВД, еще одна женщина задержана за совершение уголовного преступления. В частности, как указано в заявлении, она при попытке перекрыть проспект Руставели, где находится здание парламента, запрыгнула на машину патрульной полиции. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", что наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Несколько десятков человек вечером вышли к парламенту на антиправительственный митинг. Позже часть митингующих попыталась перекрыть проспект Руставели, находящиеся там наряды полиции не дали им этого сделать. После этого произошла потасовка. Стражи порядка начали задерживать митингующих.

На данный момент обстановка у парламента спокойная. Полицейские оттеснили демонстрантов на тротуар. Движение по проспекту Руставели открыто. Время от времени между митингующими и полицейскими возникает словесная перепалка.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам, согласно которым участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если активист закрывает лицо маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год. Как заявляли власти, новый закон нацелен в первую очередь на борьбу с протестующими, которые ежедневно вечером перекрывают центральный проспект, при том что акции немногочисленны.