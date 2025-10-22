ТАСС: в Ставрополе при взрыве пострадала женщина

Гражданская инфраструктура не повреждена

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Взрыв неустановленного устройства произошел в городе Ставрополе. По предварительной информации, в происшествии пострадала одна женщина, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"В микрорайоне 204-й квартал произошел взрыв неустановленного устройства. В результате ранения получила женщина. Гражданская инфраструктура не повреждена", - сказал собеседник агентства.

Информация о происшествии уточняется. Место инцидента оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов. По предварительным данным, пострадавшая получила осколочные ранения.