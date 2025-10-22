Bild: в Германии полиция ранила военнослужащего, участвовавшего в учениях

Военные посчитали, что стражи порядка тоже участвуют в учениях и открыли по ним огонь учебными патронами, сообщает газета

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Инцидент произошел на учениях Бундесвера в городе Эрдинг в Баварии. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Фельдъегери (военная полиция) Бундесвера проводили маневры. Встревоженные местные жители, увидев на улицах людей в масках и с оружием в руках, вызвали полицию. Военные посчитали, что стражи порядка тоже участвуют в учениях и открыли по ним огонь учебными патронами. Полицейские в ответ стали стрелять из служебного оружия и ранили одного из военнослужащих. Он госпитализирован.

Как отмечает Bild, местную полицию информировали о проведении учений. Сейчас выясняется, почему земельные стражи порядка не были в курсе маневров.