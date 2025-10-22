Текслер: в Копейске при взрыве на предприятии погибли четыре человека

Предварительно, еще несколько пострадали, сообщил губернатор Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области, погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба, - сообщил он. - По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько пострадали".

Глава региона сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам нет. "Информацию будем обновлять по мере поступления", - добавил он.

Губернатор также уточнил, что версия с прилетом БПЛА по предприятию не подтверждается.

В медицинских службах ТАСС сообщили, что ранены пять человек. "В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (22:52 мск) - уточняется число погибших.