В Ростовской области после ДТП обрушился пролет моста на трассе М-4 "Дон"

Обрушившиеся конструкции убрали, движение по трассе осуществляется в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Строящийся мост частично обрушился на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области при ликвидации последствий произошедшего ранее ДТП с грузовиком. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

Утром во вторник на 1 000-м километре автодороги М-4 "Дон" в месте проведения дорожных работ водитель грузовика Shacman врезался в балку перекрытия моста. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте происшествия.

"Принимались меры, чтобы после ДТП самосвал убрать из-под моста. В этот момент, когда выполнялись эти меры, движения не было. Наряды [ДПС] были для обеспечения безопасности. Когда стали вытаскивать, произошло частично обрушение одного из элементов конструкции этого моста", - сказали в отделе пропаганды.

Там добавили, что обрушившиеся конструкции убраны, движение по трассе осуществляется в штатном режиме.