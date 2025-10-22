ТАСС: на юго-востоке Москвы в ДТП со спорткаром пострадал человек

На улице Лавриненко при столкновении машин автомобиль каршеринга опрокинулся

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Спорткар Mercedes-Benz AMG GT столкнулся с автомобилем каршеринга на улице Лавриненко на юго-востоке Москвы, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На улице Лавриненко произошло столкновение спорткара Mercedes-Benz AMG GТ и автомобиля каршеринга. Предварительно, в результате ДТП пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате столкновения машина каршеринга опрокинулась на крышу.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили ТАСС, что ДТП произошло примерно в 21:45 мск на улице Лавриненко в районе дома 4. "В результате ДТП пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.