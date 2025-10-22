В Острогожском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Жителей района призвали зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 22 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Острогожского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в Россошанском районе и угрозе атаки БПЛА на территории всей Воронежской области.