На челябинском предприятии произошел еще один взрыв в очаге возгорания
Редакция сайта ТАСС
21:03
обновлено 21:10
ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Еще один взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске Челябинской области, все необходимые силы и средства МЧС работают на месте.
Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в очаге возгорания произошел еще один взрыв. Необходимые силы и средства МЧС работают на месте
Текслер добавил, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего. По итогам работы оперативного штаба и экстренных служб губернатор также будет публиковать дополнительную информацию.
Губернатор попросил жителей доверять только официальным источникам информации.