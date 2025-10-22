Реклама на ТАСС
На челябинском предприятии произошел еще один взрыв в очаге возгорания

Необходимые силы и средства МЧС работают на месте
21:03
обновлено 21:10
ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Еще один взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске Челябинской области, все необходимые силы и средства МЧС работают на месте.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в очаге возгорания произошел еще один взрыв. Необходимые силы и средства МЧС работают на месте 

Текслер добавил, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего. По итогам работы оперативного штаба и экстренных служб губернатор также будет публиковать дополнительную информацию.

Губернатор попросил жителей доверять только официальным источникам информации. 

