ТАСС: число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до семи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Семь человек погибли и еще шесть пострадали при взрыве на одном из предприятий в Копейске Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших - до шести. Данные предварительные", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своем Telegram-канале, что взрыв произошел на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области, угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.