В Бутурлиновском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в Россошанском, Острогожском и Лискинском районах, а также в Воронеже.