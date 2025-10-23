Москвич получил девять лет колонии за покупку мефедрона по акции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил москвича Ивана Тушева, обвиняемого в покушении на сбыт 120,5 грамма мефедрона, к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Тушева И. В. признать виновным по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере через интернет) и назначить наказание в виде 9 лет колонии строго режима", - говорится в документе.

По данным следствия, Тушев приобрел 100 грамм мефедрона через Telegram-бот по акции за 68 тыс. рублей, которую он счел выгодной. С купленным товаром он пришел в арендуемый его другом гараж и смешал с уже имеющимися у него остатками наркотика, что в общей массе дало 120,5 грамма. На следующий день его задержали сотрудники полиции.

В ходе обыска гаража был обнаружен пакет с наркотиками массой 120,5 грамма, весы с мерной ложкой. Осмотр телефона Тушева показал, что накануне покупки мефедрона, Тушев посещал запрещенный сайт в поисках мефедрона и амфетамина, а также заказал зип-пакеты для фасовки.

Вину в инкриминируемом преступлении Тушев не признал и воспользовался своими правами по статье 51 Конституции РФ, таким образом отказавшись от дачи показаний. При этом он подтвердил свои показания, данные на этапе предварительного следствия, в которых рассказал, что давно употребляет наркотики и ему требуется повышенная доза в размере 20-30 грамм в сутки. Наличие весов он объяснял желанием избежать передозировки во время употребления запрещенных веществ. Тем самым он пытался убедить следствие, что обнаруженный мефедрон был для личного употребления.