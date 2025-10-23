На севере Якутии во льдах встали два судна с экипажем

Из Тикси вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" для эвакуации экипажа

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Два судна встали на вынужденную стоянку на реке Лене в Булунском районе Якутии из-за резкого похолодания, экипаж из десяти человек будет эвакуирован. Об этом сообщили в службе спасения республики.

"В Булунском районе на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский - Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля "Залив" и "Быков мыс". В них находятся люди - десять человек экипажа. В службу спасения Якутии поступило заявление с просьбой вывезти людей на вертолете", - говорится в сообщении.

В 10:45 (04:45 мск) из Тикси вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" для эвакуации экипажа.