Замначальника департамента мэрии Новосибирска обвинили в хищении 74 млн рублей

Вячеслав Зарубин продал без торгов по заниженной цене земельный участок, на котором находился снегоплавильный завод

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска обвинили в продаже земельного участка со снегоплавильной станцией по заниженной цене. Из-за этого бюджет области недополучил более 74 млн рублей, сообщили в прокуратуре региона.

"По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, используя свои служебные полномочия <...> дал обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам департамента <...> о подготовке договора купли-продажи данного земельного участка", - говорится в сообщении.

В прокуратуре ТАСС уточнили, что речь идет о заместителе начальника земельного департамента Вячеславе Зарубине.

Он продал земельный участок, на котором находился снегоплавильный завод по улице Федосеева рядом с торговым центром "Сибирский молл". Его построили в 2013 году, потратив более 31 млн рублей из муниципального бюджета. Спустя год поблизости возвели жилые дома, и их жильцы стали жаловаться на постоянный шум от работы оборудования, в результате чего суд запретил эксплуатацию объекта.

Именно этот участок со снегоплавильной станцией заместитель департамента продал без торгов по заниженной цене. Разница составила более 74 млн рублей - эти деньги регион так и не получил.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело направили в суд.