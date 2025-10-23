В Новосибирске задержали мужчину с 1 тыс. доз героина

Обвиняемый купил в крупном размере наркотик с целью сбыта, однако не смог, так как был задержан сотрудниками полиции на территории Кировского района Новосибирска

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Задержан мужчина, который планировал сбыть более 1 тыс. доз героина на территории Новосибирска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

По ее данным, обвиняемый купил в крупном размере наркотик с целью сбыта, однако не смог довести преступление до конца, так как был задержан сотрудниками полиции на территории Кировского района Новосибирска.

"В ходе личного досмотра у него были изъяты 10 мешков по 100 пакетов вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - героин, рассчитанные более чем на 1 тыс. доз", - сообщили в надзорном органе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).