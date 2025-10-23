На севере Якутии экипаж двух судов эвакуировали в поселок Тикси

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности судоходства

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Члены экипажа двух судов, которые встали на вынужденную стоянку на севере Якутии из-за резкого похолодания на реке Лене, эвакуированы в поселок Тикси. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Находящиеся на судах члены экипажа эвакуированы на вертолете в поселок Тикси. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в службе спасения республики, в Булунском районе Якутии на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский - Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля "Залив" и "Быков мыс". Отмечалось о десяти человек экипажа и поступлении заявления с просьбой вывезти людей на вертолете.

В службе спасения республики сообщили ТАСС, что информации о грузах нет.