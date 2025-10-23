На юге Красноярского края в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В том числе пострадали двое несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус вылетел в кювет на юге Красноярского края. В результате ДТП за медицинской помощью обратилось восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Водитель рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Шушенское - Каптырево, находясь на автодороге в Шушенском районе не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. За медицинской помощью обратилось восемь пассажиров, в том числе двое детей", - сообщили в ведомстве.

По словам представителя ведомства, автобус перевернулся и встал обратно на колеса. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело, добавили в ГСУ СК по региону и Хакасии. Автобус принадлежит краевому автотранспортному предприятию.

В краевом главке МВД сообщили ТАСС о семи пострадавших, в их числе двое детей - 12 и 9 лет. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства случившегося.